حملة لضبط حائزي الأسلحة النارية وتجار المخدرات في سوهاج

تمكنت وحدة مباحث مركز سوهاج من ضبط عاملين بحوزتهما 35 تذكرة هيروين، وزنت 200 جرام، وفرد محلى الصنع، وطلقة نارية من ذات العيار، ومبلغ مالي.



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، واستخدام السلاح الناري للدفاع عن نشاطهما الإجرامي.



ونجحت وحدة مباحث مركز شرطة المراغة في ضبط عاطل مستقلًا سيارة ملاكي بحوزته فرد محلى الصنع، طربة حشيش وزنت 250 جرامًا، 45 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 90 جرامًا، لفافة أفيون وزنت 20 جرامًا، 10 أقراص مخدرة، سلاح أبيض عبارة عن "مطواة"، مبلغ مالى، ميزان حساس، هاتف محمول.



وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، والأسلحة للدفاع عن نشاطه الإجرامى.



كما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة ساقلتة من ضبط بندقية آلية و78 طلقة نارية من ذات العيار، و3 خزن لذات البندقية بحوزة عامل مقيم بدائرة المركز.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار عرض جميع المتهمين على النيابة العامة للتحقيق.