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حوادث

ضبط 5 من أكبر تجار البانجو بحوزتهم 24 كيلو فى دمياط

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:44 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو المزيدي
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شن أمن دمياط حملة أمنية مكبرة لضبط تجار المواد المخدرة والعناصر الإجرامية، أسفرت عن ضبط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر.

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة كفر سعد بدمياط، من ضبط عاطل - مقيم بدائرة المركز - سبق اتهامه فى 7 قضايا "سلاح نارى، سلاح أبيض، سرقة متنوعة، ضرب، تبديد، استعراض قوة" وبحوزته بندقية خـرطـوش عيار 12مم، وطلقتان من ذات العيار، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 4 كيلو جرامات، مبلغ مـالى، وهاتف محمول.

كما تم ضبط عاطل - مقيم بدائرة المركز - وبحوزته فرد خـرطـوش محلى الصنع عيار 12مم، وطلقة خرطوش من ذات العيار، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 2 كيلو و500 جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول.

وسقط عاطلان - مقيمان بدائرة المركز - مطلوب التنفيذ على أحدهما فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن 3 سنوات فى قضية "سرقة بالإكراه"، والآخر سبق اتهامه فى قضية "سلاح أبيض"، وبحوزتهما فرد خـرطـوش محلى الصنع عيار12 مم، وطلقتا خرطوش من ذات العيار، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 3 كيلو جرامات، مبلغ مالى، وهاتف محمول.

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دمياط، من ضبط عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر سعد - وبحوزته 3 لفافات لنبات البانجو المخدر وزنت 15 كيلو جراما، سلاح أبيض عبارة عن "مطواة"، مبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهة جميع المتهمين اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، واستخدامهم الأسلحة النارية للدفاع عن أنشطتهم الإجرامية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار عرضهم على النيابة العامة للتحقيق.

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