الأنبا هدرا يشارك فى مبادرة "اسمع افرح" بمؤسسة "مصر بلا مرض"

شارك الأنبا هدرا، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أسوان، وفضيلة الشيخ الإمام يوسف مصطفى، وكيل الدعوة بأسوان، في فعاليات مبادرة "اسمع افرح"، بحضور وفد من مؤسسة "مصر بلا مرض" الصحية، من بينهم الدكتورة لمياء كمال، رئيس مجلس الأمناء، ومسعود رءوف، مسئول الأفرع، وجوزيف شحاتة، المنسق العام.



وأطلقت مؤسسة "مصر بلا مرض" الصحية، مبادرة "اسمع افرح" لتوزيع عدد من السماعات الطبية للأطفال مرضى ضعف السمع بالعديد من محافظات الصعيد خلال الأسبوع الجاري، ومن بينها محافظات المنيا وأسيوط وقنا وسوهاج والأقصر، لتكون فعاليات اليوم السادس من المبادرة في أسوان بمشاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هناك.