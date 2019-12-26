عصابة «الطلبة» تسرق 11 شقة في أكتوبر

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق في دائرة قسم شرطة أكتوبر، عن طريق كسر كالون الباب.



أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، تكوين طالب، مقيم بدائرة القسم، وآخر حاصل على ثانوية، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة - لهما معلومات جنائية مسجلة - تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص في سرقة المساكن بأسلوب "كسر كالون الباب"، واتخذا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وارتكابهما 11 حادث سرقة مسكن، وأرشدا عن مكان تصريفهما المسروقات لدى عميلتهما مالكة مقهى، مقيمية بالوراق، حيث تم ضبطها، وبعرض المضبوطات على المجني عليهم تعرف كل منهم على ما يخصه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة.