«التعليم» توضّح موقف الطالب إذا تعطل «التابلت» أثناء الامتحان

كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم العام وشئون المعلمين، أن كل الطلاب سيخوضون الامتحانات حتى من لم يدفع المصروفات الدراسية.



وأشار في تصريحات له عبر جروب أولياء الأمور "معًا نستطيع" إلى أنه إذا حدث عطل في التابلت أثناء الامتحان فسيحصل الطالب على متوسط درجته ولن تتم إعادة الامتحان مرة أخرى، وأوضح أن تسليم التابلت ليس له أي علاقة بدفع المصروفات من عدمه.



كانت منافذ البريد قد بدأت في استقبال 100 جنيه تأمينًا الخاصة بـ"التابلت" من طلاب الصفين الأول والثاني الثانويين، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال خطاب رسمي تم تعميمه على المديريات التعليمية على مستوى المحافظات.