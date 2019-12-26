تجديد حبس سائق لحيازته ربع كيلو حشيش في السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الخميس، حبس سائق "توك توك"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بترويج مخدر الحشيش على المتعاطين.



وكشفت التحقيقات عن أن المتهم "تامر. م"، سائق "توك توك" عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 250 جرامًا، وأقر بترويج المواد المخدرة بقصد التربح والكسب غير المشروع مبررًا بأنه يعول أسرة ويمر بضائقة مالية.



وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة بدر تفيد بترويج عاطل المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبحيازته كمية من مخدر الحشيش.



تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات والتي أمرت بحبسه أربعة أيام.