"في المشمش" ديوان عن الكتب خان بــ 3 لغات

صدر حديثًا عن الكتب خان للنشر٬ ديوان للشاعرة الفلسطينية٬ كارول صنصور٬ بعنوان "في المشمش". الديوان صادر في 63 صفحة باللغات الثلاثة:العربية- الأنجليزية - الفرنسية.



وعن الديوان يقول الكاتب المصري "يوسف رخا": فى متتاليتها التى امتُدحت على نطاق واسع، والتى تعتمد على تركيز عال للصور، لا تفرق كارول صنصور بين النظم والنثر، ولا بين سجلات اللغة الأدبية والمحكية. إنها ومن أجل أن تُقدم نفسها، شخصها الفرد الحقيقى باعتبارها إنسانة وامرأة صادف أن تكون فلسطينية، تجمع بين مفهومين متمايزين- الأمة، والوطن-مؤطرة التناقض بينهما، والذى يتغاضى عنه الشعر الحر، ومن ثم مستدعية مكانا قاس ذا مصداقية حيث يعيش الناس غير مقيدين بالأيديولوجيا ولا المشاعر البلاغية.



ولدت كارول صنصور فى القدس عام 1972. نشأت فى بيت جالا بالقرب من بيت لحم. انتقلت إلى ولاية كارولينا الثانوية وحصلت على درجة البكالوريوس. فى عام 1994، عادت "صنصور" إلى فلسطين حيث عملت فى مجال التنمية المجتمعية من خلال المشاريع المختلفة بعدها قضت عقدا من العمل فى دولة الإمارات العربية المتحدة.