"القومى لأسر الشهداء" يطلق "اعرف بلدك" 2020

وجه اللواء محمد عبدالمنعم، أمين عام مجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بإطلاق البرنامج الترفيهي والتثقيفي (اعرف بلدك) - شتاء 2020، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية لأسر شهداء ومصابي الوطن.



وتقرر بدء البرنامج في الفترة من 13 يناير 2020 حتى 13 فبراير 2020، ويشمل أماكن (مجمع الأديان، المتحف المصري، الأهرامات، حديقة الحيوان، القلعة، حديقة الأزهر، متحف جاير أندرسون).



وأعلن المجلس أنه يمكن لأسر الشهداء والمصابين التقديم لبرنامج الرحلات بداية من يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019 حتى الأربعاء 8 يناير 2020.