الأنبا يوساب يترأس صلوات تسبحة كيهك بكاتدرائية الملاك ميخائيل

ترأس الأنبا يوساب أسقف عام إيبارشية الأقصر بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الأربعاء، صلوات تسبحة كيهك، في كاتدرائية الملاك ميخائيل بالأقصر.



وشاركه الصلوات القس ماركو حكيم والقس متي مجلي، بحضور شمامسة وخدام الكنيسة، وعقب انتهاء صلوات تسبحة كيهك، ترأس نيافته القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها.



على صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، الذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.