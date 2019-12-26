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اقتصاد

بوتين: لدينا سفينة مجهزة لمد خط أنابيب "نورد ستريم 2"

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:30 ص
بوتين
بوتين
وكالات
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ذكرت صحيفة "كوميرسانت" اليومية، نقلا عن مصادر لم تسمها، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال إن لدى بلاده "سفينة متخصصة في مد خطوط الأنابيب" يمكنها استكمال بناء خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الذي يصل إلى ألمانيا، عقب عقوبات فرضتها واشنطن.

وأفادت الصحيفة بأن بوتين تحدث عن السفينة أمام تجمع لكبار رجال الأعمال في روسيا، في وقت متأخر من أمس الأربعاء.

وقال الرئيس الروسي، حسب الصحيفة، إن مدة تنفيذ المشروع "ستطول" لعدة أشهر بسبب العقوبات.

وفرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقوبات الأسبوع الماضي، على خط الأنابيب "نورد ستريم 2"، الذي تهدف موسكو من خلاله إلى تجنب مرور غازها بأوكرانيا وزيادة إمدادات الغاز عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا، وهي أكبر عميل للطاقة الروسية.

وعلقت شركة أولسيز السويسرية الهولندية، التي تعمل في مد خط الأنابيب باستخدام سفينتين، هما بايونيرينج سبيريت وسوليتير- العمل لتجنب العقوبات الأمريكية.

وفي 2016، اشترت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم سفينة متخصصة في مد خطوط الأنابيب اسمها أكاديميك تشيرسكي، لاستخدامها كملاذ أخير إذا أوقفت شركات أوروبية العمل في "نورد ستريم 2".

وقال مصدر في جازبروم إن متوسط سرعة تشيرسكي في مد خطوط الأنابيب أبطأ من بايونيرينج سبيريت، لكنه لم يقدم تقديرا محددا.

ووفقًا لبيانات رفينيتيف، فإن تشيرسكي راسية حاليًا في ميناء ناخودكا الروسي على المحيط الهادي.

وقبل إعلان واشنطن عن عقوبات على الشركات التي تشيد "نورد ستريم 2"، قال مسئولون روس إن خط الأنابيب سيعمل قبل منتصف عام 2020 أو قرب ذلك الموعد.

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