اليوم.. "المركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة 18.7 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 18.750 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9.250 مليار جنيه لأجل 182 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 9.500 مليار جنيه لأجل 357 يوما.



وبحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.



وشهد العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة، تراجعا ملحوظا بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي أيضا.