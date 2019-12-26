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محطة تل أبيب

حماس: تصعيد الاحتلال بغزة تصدير لأزماته الداخلية

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:28 ص
حماس
حماس
وكالات
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حملت حركة حماس، اليوم الخميس، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار التصعيد في قطاع غزة واستهداف مواقع المقاومة.

واعتبر فوزي برهوم الناطق باسم الحركة، في تصريح صحفي له، هذا القصف بأنه يأتي في سياق مواصلة الاحتلال الإسرائيلي حماقاته وعدوانه على الشعب الفلسطيني وتصدير أزماته الداخلية على قطاع غزة.

وقال "إن حجم القصف وتوقيته يعكس عمق الأزمات والإرتباك والتخبط التي يعاني منها العدو الصهيوني، لفشله في كيفية التعامل مع الرسائل الدقيقة والموجهة والقواعد الجديدة التي فرضتها كتائب القسام في معاركها العسكرية والأمنية والإستخباراتية، وتحديدًا ما نشر من تفاصيل دقيقة حول معركة حد السيف والسراب والتي كشفت هشاشة هذا الكيان وأربكت حساباته".

وأضاف "إن تمادي الاحتلال الإسرائيلي في القصف والعدوان يعني أنه لا يدرك تبعات ومآلات دخوله في هذه المرحلة، وعليه أن يفهم أن حركة حماس والمقاومة الباسلة، وفي مقدمتها كتائب القسام التي خاضت معاركها بكل قوة مع العدو وفي أصعب المراحل والظروف، قادرة على فرض معادلات جديدة ولن تتخلى عن واجباتها ومسؤولياتها ومواصلة معاركها دفاعًا عن شعبنا وحماية له ولن تسلم بمعادلات الاحتلال مهما بلغت التضحيات".

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