الإصلاح والتنمية يتلقى دعوة مستقبل وطن لاستكمال مشاورات "قوانين الانتخابات"

تلقى حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات، دعوة من حزب مستقبل وطن لاستكمال المشاورات حول القوانين الانتخابية للمرحلة القادمة بحضور ومشاركة مجموعة من الأحزاب.



وأكد السادات أن اللقاء يأتي في إطار التمهيد لبدء عمل اللجنة القانونية والفنية السابق الاتفاق عليها لمناقشة اقتراحات القوانين المقدمة، مع تأكيدنا على أهمية أن تكون هناك ضمانات تتعلق بالإجراءات والمناخ الذى يسبق الانتخابات حتى نشجع الناس على النزول والمشاركة في الاستحقاقات القادمة.



وأشار في بيان له، إلى ضرورة التطرق لما أبدته القيادة السياسية من عمل حوار مجتمعى حول قانون المحليات حتى يخرج بتوافق مجتمعى ويلبى تطلعات وآمال الجميع، موضحا أن ما يتم الآن من إعادة هندسة النظام الانتخابي سواء فيما يخص المحليات أو قانون مجلس الشيوخ أو إجراء تعديلات على قانون مجلس النواب فيما يخص نسب القائمة والفردي، والتوجه العام نحو الزيادة الكبيرة في نسبة القوائم المطلقة وليست النسبية لن يصب في صالح الحياة السياسية.



وتابع، علينا أن نلتفت إلى ما أفرزته الأنظمة الانتخابية من أشخاص قادرين من أول يوم على التعبير عن مشاكل وهموم وأعباء المواطنين وعلى استخدام حقهم الرقابى والتشريعى كما ينبغي.