اعترافات المتهم بقتل طفيلن في البدرشين: "سرقوا كلبي"

قال المتهم بقتل طفلين في البدرشين، خلال تحقيقات النيابة، إنه أطلق النار على المجني عليهما بسبب استيلائهما على كلبه الصغير، فاستشاط غضبًا وبحث عنهما، وفور عثوره عليهما أثناء لهوهما، تشاجر معهما، ثم أطلق أعيرة نارية، أسفرت عن مقتل الأول في الحال، ونقل الثاني إلى مستشفى قصر العيني، إلا أنه فارق الحياة.



تلقى مركز شرطة البدرشين، بلاغًا يفيد بإطلاق أعيرة نارية ومقتل طفلين، أحدهما يبلغ من العمر 10 سنوات، والثاني 14 سنة، بقرية تابعة لدائرة المركز، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عاملًا أطلق النار عليهما.



وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم فى الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.