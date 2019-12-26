أسقف أسيوط يترأس التسبحة الكيهكية بدير درنكة.. اليوم

يترأس الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، مساء اليوم الخميس، صلاة التسبحة الكيهكية من دير السيدة العذراء مريم بدير درنكة بأسيوط.



و"كيهك" هو أحد الشهور القبطية، يحتفل الأقباط بأيامه كل عام أثناء فترة صوم الميلاد السنوي، باعتباره شهر التسابيح والصلوات وترتيل الألحان القبطية والتسابيح الخاصة بالسيدة العذراء مريم، التي تحظى بحب جميع المصريين، المسيحيين والمسلمين على حد سواء.



وتؤدي معظم الكنائس تسابيح ليلية، خاصة في ليلتي السبت والأربعاء من كل أسبوع، وتختتم صباح الأحد والخميس أسبوعيًا بـ"القداس الإلهي"، وعدد آخر من الكنائس يطلق التسابيح بشكل مكثف ويومي للعذراء.

