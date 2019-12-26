قوى عاملة الدقهلية: تنفيذ 29 دورة بمراكز التدريب

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه في إطار إطلاق 2019 عاما للتدريب في جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات، قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية بتنفيذ 24 دورة تدريبية بمراكز التدريب الأربعة الثابتة التابعة لها في ميت غمر، والمنزلة، وأجا، والسنبلاوين، بإجمالي 114 متدربا، وذلك على حرف صيانة الحاسب الآلي، التفصيل والحياكة، صيانة الأجهزة المنزلية، صيانه الدش والمحمول، التبريد والتكيف، ميكانيكا السيارات، النجارة اليدوية، لحام المعادن، وتشغيل الماكينات.



وأوضح أحمد القللي وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، أنه تم تخريج المتدربين في 10 دورات بهذه المراكز، وشملت دورات صيانة الحاسب، التفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، أما عن وحدة التدريب المتنقلة المتمركزة بقريه شها مركز المنصورة، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 5 دورات على حرف ومهن التفصيل، والسباكة، وأعمال الكهرباء، وتخرج فيها 75 متدربا، ويجرى حاليا تنفيذ دورتين على أعمال السباكة والتفصيل.



وأشار القللي، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير يجرى المتابعة الميدانية لأعمال التدريب في المراكز الثابتة ووحده التدريب المتنقلة من قبل لجان المديرية للعمل على إزاله كافه المعوقات أمام المتدربين والقائمين على التدريب، موضحا أنه يتم عرض تقارير دورية لأعمال المتابعة الميدانية للتدريب بجميع المواقع التدريبية على الوزير تنفيذا للمبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي "حياة كريمة" في القرى الأكثر احتياجا، التي يتم تنفيذها من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك" لإعداد خريجين متدربين على أعلى مستوى للدخول إلى سوق العمل وتوفير حياة كريمة لهم والتشجيع على العمل الحر دون انتظار الوظيفة الحكومية.