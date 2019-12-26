الكهرباء: 24 ألفا و400 ميجاوات الحمل المتوقع اليوم

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم الخميس، 24 ألفا و400 ميجاوات، مقابل 24 ألفا و500 ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 15 ألفا و815 ميجاوات.



وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعلت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.



وقد فعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016 الذي تلقى أكثر من 6 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى مايو 2019.



يأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.