تداول 333 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانئ الهيئة شهدت تداول 333 شاحنة بضائع، و35 سيارة.



وأفادت الهيئة - في بيان - بأن ميناء سفاجا شهد استقبال ثلاث سفن وهي "أمانة، الجونة تريدر، بوسيدون"، بينما غادرت الميناء السفينة "عزيز اكسبريس"، كما شهد ميناء نويبع وصول وسفر السفينة "سينا".