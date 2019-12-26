"المالي والصناعة" يهبطان ببورصة مسقط بمستهل التعاملات
الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:22 ص
اكرم عمرانطباعة
تراجع مؤشر مسقط 30 بنسبة 0.02 %، في مستهل تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، عند مستوى 3874.25 نقطة، خاسرًا 0.62 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الأربعاء.
وتأثر المؤشر بتراجع 4 أسهم، 3 أسهم منها بالقطاع المالي، وآخر بالصناعة.
وانخفض مؤشر قطاع الصناعة في مستهل التعاملات، بنسبة 0.52 % مع تقدم سهم صناعات الكابلات على المتراجعين في تلك الأثناء بنسبة 9.87 %.
كما تراجع مؤشر القطاع المالي 0.09 % مع انخفاض سهم مسقط للتمويل 3.85 %، وانخفض بنك ظفار 1.75 %.
وحد من تراجع مؤشر القطاع المالي، صدارة سهم الخليجية للاستثمار للمتراجعين بنسبة 5.17 %.
وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.09 بالمائة، مدفوعًا بارتفاع عمانتل 1.03 %.
وبلغ حجم التداولات في التعاملات الصباحية لسوق مسقط 1.06 مليون سهم، بتنفيذ 58 صفقة، بقيمة تداول 190.86 ألف ريال.
وتأثر المؤشر بتراجع 4 أسهم، 3 أسهم منها بالقطاع المالي، وآخر بالصناعة.
وانخفض مؤشر قطاع الصناعة في مستهل التعاملات، بنسبة 0.52 % مع تقدم سهم صناعات الكابلات على المتراجعين في تلك الأثناء بنسبة 9.87 %.
كما تراجع مؤشر القطاع المالي 0.09 % مع انخفاض سهم مسقط للتمويل 3.85 %، وانخفض بنك ظفار 1.75 %.
وحد من تراجع مؤشر القطاع المالي، صدارة سهم الخليجية للاستثمار للمتراجعين بنسبة 5.17 %.
وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.09 بالمائة، مدفوعًا بارتفاع عمانتل 1.03 %.
وبلغ حجم التداولات في التعاملات الصباحية لسوق مسقط 1.06 مليون سهم، بتنفيذ 58 صفقة، بقيمة تداول 190.86 ألف ريال.