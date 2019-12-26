"المالي والصناعة" يهبطان ببورصة مسقط بمستهل التعاملات

تراجع مؤشر مسقط 30 بنسبة 0.02 %، في مستهل تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، عند مستوى 3874.25 نقطة، خاسرًا 0.62 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الأربعاء.



وتأثر المؤشر بتراجع 4 أسهم، 3 أسهم منها بالقطاع المالي، وآخر بالصناعة.





وانخفض مؤشر قطاع الصناعة في مستهل التعاملات، بنسبة 0.52 % مع تقدم سهم صناعات الكابلات على المتراجعين في تلك الأثناء بنسبة 9.87 %.



كما تراجع مؤشر القطاع المالي 0.09 % مع انخفاض سهم مسقط للتمويل 3.85 %، وانخفض بنك ظفار 1.75 %.



وحد من تراجع مؤشر القطاع المالي، صدارة سهم الخليجية للاستثمار للمتراجعين بنسبة 5.17 %.



وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.09 بالمائة، مدفوعًا بارتفاع عمانتل 1.03 %.



وبلغ حجم التداولات في التعاملات الصباحية لسوق مسقط 1.06 مليون سهم، بتنفيذ 58 صفقة، بقيمة تداول 190.86 ألف ريال.