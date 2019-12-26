إحالة مديرة الرقابة المالية بـ"الزراعة" للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية مدير عام الرقابة المالية والإدارية بوزارة الزراعة، للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت تطاولها على زملائها بالتعدي عليهم بألفاظ غير لائقة.



كشفت التحقيقات في القضية رقم 300 لسنة 61 قضائية عليا، أن "سلوى. م" مدير عام الرقابة المالية والإدارية بوزارة الزراعة، خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكت مسلكًا معيبًا ولم تلتزم بمدونات السلوك الوظيفي بأن تعدت بألفاظ غير لائقة على زملائها في العمل بألفاظ تشكل قذفًا في حقهم.



وكانت النيابة الإدارية للزراعة القسم الثاني تلقت بلاغًا من "جمال. ع" المفتش المالي بالإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية و"مريم. ص"، مدير إدارة الرقابة الإدارية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضد "سلوى. م" مدير عام الرقابة المالية والإدارية لتعديها عليهما بالسب والقذف والتلفظ في حقهما بألفاظ غير لائقة على مرأى ومسمع من زملائهما بقولها "أنتم كفرة وربنا يفضحكم أكتر ما إنتم مفضوحين" ووعدتهما بالتنكيل بهما.



وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفة للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمتها.