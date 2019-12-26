صعود محدود لمؤشرات البورصة بمستهل أخر تعاملات الأسبوع

صعدت مؤشرات البورصة بنحو محدود لدى مستهل أخر تعاملات الاسبوع - اليوم الخميس، بدعم من اتجاه شريحة من المستثمرين الى عمليات شراء استباقية بالتزامن مع توقعات بخفض أسعار الفائدى من قبل البنك المركزى، رغم تأجيل البت فيها إلى 16 يناير المقبل.



وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "اى جى اكس 30" بنسبة 03. 0%، بما يعادل 3.56 نقطة ليصل إلى مستوى 13751 نقطة.



كما ارتفع المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70" بنحو هامشي ليسجل مستوى 528.56 نقطة، بعد أن ربح حوالي 72. 0 نقطة بما نسبته 14. 0%، وسط تداولات محدودة بلغت قيمتها نحو 4.14 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على حوالي 1.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 308 صفقة منفذة.