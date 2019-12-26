ضبط 720 هاربًا من تنفيذ أحكام في أسوان

شنت الأجهزة الأمنية في أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الخميس، حملة مكبرة استهدفت ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين على القانون، في مراكز وقرى المحافظة، تحت رعاية مدير الأمن اللواء هشام فاروق.



وأسفرت جهود الحملة، عن تنفيذ 720 حكمًا قضائيًا بأسوان، وهم عبارة عن: 130 حكم حبس جزئي، و25 حكم حبس مستأنف، فضلًا عن 368 أحكام غرامات، و194 حكم مخالفات.



وتحررت المحاضر اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتولت النيابة تحقيقاتها تجاههم، في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تعاطي المواد المخدرة، أو الاتجار فيها.