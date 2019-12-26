قرار جمهوري بالموافقة على تعديل اتفاقية منحة بشأن التعاون المصري الأمريكي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم ٥١٢ لسنة ٢٠١٩ بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا والموقع في القاهرة بتاريخ ٤ أغسطس ٢٠١٩.



وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته التي عقدت في ١٩ نوفمبر ٢٠١٩.



نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.