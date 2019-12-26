البنوك تواصل دعم مؤشرات البحرين بمستهل تعاملات اليوم

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين ارتفاعاته لدى مُستهل تعاملات اليوم الخميس- نهاية تعاملات الأسبوع، بدعم من ارتفاع قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.04 %، وتحديدا سهم مصرف السلام-البحرين، الذي صعد بنسبة 0.99 %.



ووفقا للبيانات المُتاحة على موقع السوق، ارتفع المؤشر بنسبة 0.02 %، بما يُعادل 0.35 نقطة، ليصل إلى 1603.35 نقطة، وذلك من خلال التعامل على نحو 398.740 ورقة مالية، بقيمة وصلت إلى 49.443 سهم.



واستقرت دون تغيير في تداولاتهم قطاعات الصناعة، الاستثمار، والخدمات.



وكان السهم الأكثر تداولا هو سهم مصرف السلام-البحرين بعد تداول 250 ألف سهم.



يُذكر أن بورصة البحرين أنهت تعاملات يوم أمس الأربعاء على ارتفاع.