إحالة 4 متهمين بسرقة نصف كيلو ذهب في التجمع للجنايات

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بإحالة 4 متهمين بسرقة نصف كيلو ذهب من محل صاغة بمنطقة القاهرة الجديدة، إلى محكمة الجنايات.



وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 69334 لسنة 2019، أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا، وتمكنوا من السطو المسلح على أحد محلات الصاغة واستولوا على نصف كيلو ذهب.



واعترف المتهمون بالسرقة وأرشدوا عن مكان المصوغات المسروقة وذلك بعد تقسيمها عليهم، وأقروا بشروعهم في قتل شخصين من العاملين بالمحل.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع، بسطو مسلح على محل صاغة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات وتتبع كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأرشدوا على مكان المسروقات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.