البابا تواضروس يستقبل شيخ الأزهر لتقديم التهنئة بعيد الميلاد (فيديو)

وتحتفل الكنائس التى تتبع التقويم الشرقى بعيد الميلاد المجيد مساء السادس من يناير المقبل، فيترأس قداسة البابا تواضروس الثانى قداس العيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما يترأس القس الدكتور أندريا زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر احتفالات الطائفة بكنيسة قصر الدوبارة بوسط القاهرة فى 5 يناير المقبل.

استقبل منذ قليل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.يأتي ذلك لتقديم شيخ الأزهر التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية بعيد الميلاد المجيد.