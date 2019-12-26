5 قطاعات تهبط ببورصة قطر بمستهل تعاملات اليوم

تراجعت بورصة قطر في التعاملات الصباحية لجلسة اليوم الخميس، بضغط انخفاض 5 قطاعات.



تراجع المؤشر العام بنسبة 0.19 %، فاقدا نحو 20 نقطة ليصل الى مستوى 10424.45 نقطة.



وسجلت التداولات في ذلك التوقيت 10.48 مليون ريال، وزعت على 6.49 مليون سهم، نفذت خلال 543 صفقة.



وشهدت التعاملات تراجع 5 قطاعات تقدمها النقل، ويليه الصناعة، والعقارات، والتأمين، ويليهم البضائع، فيما ارتفع البنوك والخدمات المالية وحيدًا.



وتراجع النقل 0.81 %، لهبوط أسهم القطاع الثلاثة تصدرها ملاحة بـ0.97 %.



وانخفض الصناعة 0.52 %، بعد تراجع 5 أسهم على رأسها الأسمنت الوطنية بـ1.25 %.



وعلى الجانب الآخر ارتفع البنوك والخدمات المالية بـ0.04 %، نتيجة صعود 3 أسهم تقدمها قطر وعمان الأكثر ارتفاعًا بـ2.58 %.



وتجاهل قطاع البنوك والخدمات المالية تصدر سهم الأول قائمة الارتفاعات بـ1.53 %.



وحول أنشط التداولات، تصدر الأول الكميات بـ1.66 مليون سهم، فيما جاء الدولي الإسلامي على رأس السيولة بـ2.95 مليون ريال، مرتفعًا 1.26 %.