جامعة الإسكندرية: لقاءات توعوية للطلاب بالمشروعات القومية

وجه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور علاء رمضان وكلاء الكليات بالتأكيد على عقد لقاءات توعوية لطلاب الجامعة بالمشروعات القومية، وتنفيذ زيارات ميدانية لتلك المشروعات؛ لبث روح الحس الوطني بالإنجازات الحالية التي تشهدها البلاد، مؤكدا ضرورة التشديد على كليات ومعاهد الجامعة بتنفيذ وتنظيم برنامج الرائد البيئي لطلاب الجامعة الذي يختص بالمحافظة علي البيئة وصحة الإنسان بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.



جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليوم الخميس بقاعة الاجتماعات بمقر إدارة الجامعة بالشاطبي.



وأعلن رمضان عن تفعيل مبادرة الجامعة "حي وسط بلا أمية"، وذلك بالتعاون مع محافظة الإسكندرية وهيئة تعليم الكبار ومؤسسات المجتمع المدني، والبدء في تنظيم ملتقى تدريبي في مجال محو الأمية بعنوان " علم - ساعد - اربح"؛ لدمج طلاب الجامعة في مشروع مصر القومي للقضاء على الأمية في إجازة منتصف العام الدراسي.



وشدد على تنفيذ المبادرات الداعمة للاستراتيجيات القومية الحالية؛ لتعزيز دور الجامعة في مجال التوعية للمجتمع الجامعي، مضيفا أنه تم إحاطة المجلس بالتقدم الذي حققته الجامعة في التصنيف الأخضر للجامعات Green metric، وحصولها على المركز 322 من بين 780 جامعة خلال مشاركتها لأول مرة في هذا التصنيف.



وأوضح رمضان أنه تم إحاطة المجلس أيضا بمشاركة كليات ومعاهد الجامعة في مسابقة جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية لعام ٢٠٢٠، وتشكيل فريق التميز الحكومي خاص بجامعة الإسكندرية لعقد دورات وورش عمل لتطوير العمل داخل الجهاز الإداري بالجامعة.



ولفت إلى أنه تم استعراض التقرير المقدم من مقرر لجنة القوافل المجتمعية بجامعة الإسكندرية الدكتور عبد المنعم فوزي حول تنظيم القافلة الطبية الخدمية البيطرية الزراعية إلي واحة سيوة في الفترة من ١٦ إلى ٢٠ ديسمبر، وذلك بمشاركة ٧١ عضو هيئة تدريس، وأطباء، وتمريض، وفنيين، وطلاب، موضحا أنه تم توقيع ٢٣٢١ حالة كشف في التخصصات الطبية المختلفة،كما بلغ إجمالي الأدوية المنصرفة ١٧٦٠ روشتة علاجية.



وأضاف رمضان أنه تم توقيع الكشف علي عدد كبير من الأغنام والماشية والدواجن والطيور، وتقديم استشارات زراعية وخدمات اجتماعية ومساعدات إنسانية للقرى الأشد احتياجا.

