-
الخميس 26 ديسمبر 2019 الموافق 29 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة الإسكندرية: لقاءات توعوية للطلاب بالمشروعات القومية

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:04 ص
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
طباعة
وجه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور علاء رمضان وكلاء الكليات بالتأكيد على عقد لقاءات توعوية لطلاب الجامعة بالمشروعات القومية، وتنفيذ زيارات ميدانية لتلك المشروعات؛ لبث روح الحس الوطني بالإنجازات الحالية التي تشهدها البلاد، مؤكدا ضرورة التشديد على كليات ومعاهد الجامعة بتنفيذ وتنظيم برنامج الرائد البيئي لطلاب الجامعة الذي يختص بالمحافظة علي البيئة وصحة الإنسان بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليوم الخميس بقاعة الاجتماعات بمقر إدارة الجامعة بالشاطبي.

وأعلن رمضان عن تفعيل مبادرة الجامعة "حي وسط بلا أمية"، وذلك بالتعاون مع محافظة الإسكندرية وهيئة تعليم الكبار ومؤسسات المجتمع المدني، والبدء في تنظيم ملتقى تدريبي في مجال محو الأمية بعنوان " علم - ساعد - اربح"؛ لدمج طلاب الجامعة في مشروع مصر القومي للقضاء على الأمية في إجازة منتصف العام الدراسي.

وشدد على تنفيذ المبادرات الداعمة للاستراتيجيات القومية الحالية؛ لتعزيز دور الجامعة في مجال التوعية للمجتمع الجامعي، مضيفا أنه تم إحاطة المجلس بالتقدم الذي حققته الجامعة في التصنيف الأخضر للجامعات Green metric، وحصولها على المركز 322 من بين 780 جامعة خلال مشاركتها لأول مرة في هذا التصنيف.

وأوضح رمضان أنه تم إحاطة المجلس أيضا بمشاركة كليات ومعاهد الجامعة في مسابقة جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية لعام ٢٠٢٠، وتشكيل فريق التميز الحكومي خاص بجامعة الإسكندرية لعقد دورات وورش عمل لتطوير العمل داخل الجهاز الإداري بالجامعة.

ولفت إلى أنه تم استعراض التقرير المقدم من مقرر لجنة القوافل المجتمعية بجامعة الإسكندرية الدكتور عبد المنعم فوزي حول تنظيم القافلة الطبية الخدمية البيطرية الزراعية إلي واحة سيوة في الفترة من ١٦ إلى ٢٠ ديسمبر، وذلك بمشاركة ٧١ عضو هيئة تدريس، وأطباء، وتمريض، وفنيين، وطلاب، موضحا أنه تم توقيع ٢٣٢١ حالة كشف في التخصصات الطبية المختلفة،كما بلغ إجمالي الأدوية المنصرفة ١٧٦٠ روشتة علاجية.

وأضاف رمضان أنه تم توقيع الكشف علي عدد كبير من الأغنام والماشية والدواجن والطيور، وتقديم استشارات زراعية وخدمات اجتماعية ومساعدات إنسانية للقرى الأشد احتياجا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

مصرع طفلين في حريق داخل شقة بكرداسة

منذ حوالي 17 ساعة

اجتماع طارئ فى الجيش الليبى بقيادة حفتر (صور)

منذ حوالي 17 ساعة

رائحة الغاز تغطي سماء الإسكندرية.. والمحافظة: اطمنوا

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس "الانضباط" يكشف عقوبة مرتضى منصور بعد حضوره مباراة الإنتاج

الصور

image description

بالصور.. المهن التمثيلية تكرم حسن حسنى بحضور النجوم

image description

ياسين التهامي يُحيي الليلة الختامية بمولد الحسين (صور)

image description

محافظ الإسماعيلية يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأخوة الأقباط

image description

تعليم الوادي الجديد يؤكد دور الأخصائي الاجتماعي بمدارس المحافظة

image description

فتح حركة الملاحة أمام السفن بموانئ بورسعيد

الأكثر قراءة

رئيس "الانضباط" يكشف عقوبة مرتضى منصور بعد حضوره مباراة الإنتاج

القبض على بلطجية العجمى.. هاجموا صاحب محل ملابس بالسلاح الأبيض

هاني مهنى يكشف حقيقة خطوبة ابنته على الفنان أحمد خالد صالح

اجتماع طارئ فى الجيش الليبى بقيادة حفتر (صور)

أيام زمان

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

حكاية وفاة عبد المنعم إبراهيم مكتئبًا.. «سبب غريب بين الفنانين»

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

الصحة

100 ألف إصابة بالإنفلونزا في تايوان خلال أسبوع

أطعمة غنية بالماء والألياف للتخلص من عسر الهضم

أفضل قصص النجاح في خسارة الوزن بين النساء خلال 2019

ابتكار أداة لمنع الجلطات الدموية

الرئيس نيوز

أردوغان: سنقدم للبرلمان مقترح قانون لإرسال قوات إلى ليبيا في يناير المقبل

بعد تأجيل اجتماع لجنة السياسة النقدية.. توقعات بانتعاش الجنيه أمام الدولار

قانون جديد للضريبة العقارية.. مصادر: لا تعديل في الحالي لصعوبة تطبيقه

خاص| سيناريوهان لرفع حد الإعفاء الضريبي.. ومصادر: قد تصل لـ 24 ألف جنيه

منوعات

أسترالي ينجو من حرائق الغابات بالاختباء في الفرن

فرقة موسيقية يابانية سفيرا للنوايا الحسنة للصين

وقت صلاة كسوف الشمس في مصر وباقي الدول العربية

بالأحضان.. صلاح يحتفل مع زوجته ومكة بالكريسماس (صورة)

كشكول

سداد المصروفات شرطاً لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية بقنا

بشرى سارة لمعلمي رياض الأطفال بالقاهرة الجديدة والشروق

قرار عاجل من "تعليم القاهرة" بشأن أبناء مديري المدراس

"إدارة الامتحانات"توجه بتقديم الدعم الفني خلال تسجيل استمارة الشهادة الثانوية

إسلام سياسي

بعد نجاح فاعليات مولد الحسين ..الأعلى الصوفية يوجه الشكر للأجهزة الأمنية

بمناسبة مولد الحسين...ملتقى اسلامى صوفى بساحة الشيخ الدح

نكشف سر غضب قادة الإخوان من شهادة سكرتير القرضاوي

منشق يكشف حقيقة دعم الشيخ محمد حسان للإخوان

مقالات الرأي
خالد عكاشة
إيران تتجرع سموم الغضب في العراق
د. منى حلمى
أبحث عن الرجل الذى يفرحنى فى المساء
جلال حمام
اجتمعت الذئاب على مائدة اللئام فى ماليزيا
لينا مظلوم
«الأمم المتحدة» وليست «الأمم المتفرقة»
المزيد

الثقافة

الثقافة تحتفل بمرور 60 عاما على تأسيس فرقة رضا

اكتشاف نقوشات حجرية ترجع إلى 1400 سنة بالصين

فى ثانى أيامه.. الفنون الشعبية تجذب جماهير التحطيب بساحة أبو الحجاج

تفاصيل "جلسة أوراق العمل" بمؤتمر التمكين الثقافي لذوي القدرات الخاصة

صفحتنا ع الفيس بوك