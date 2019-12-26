اعترض على ثمن المشاريب فقطّعه القهوجي بمطواة في قليوب

مزق قهوجي جسد عامل "زبون بمقهى" بمطواة، في مشاجرة بينهما بسبب اعتراض المجني عليه على ثمن المشروبات أثناء جلوسه على المقهى محل عمل المتهم.



تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد محمود عقل رئيس مباحث قسم قليوب، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة ووجود مصاب بالمنطقة الزراعية بجوار السكة الحديد.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين حدوثها بين كلا من "أحمد. ع. س" عامل، وسابق إتهامه في قضيتين، مصاب بجرح شبه نافذ أعلى الظهر وأخر شبه نافذ بالبطن وأخر بالكتف الأيسر، وتم تحويله إلى مستشفى قصر العيني للعلاج، و"محمد. ي. ح" قهوجي، وسابق إتهامه في 17 قضية.



وتبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين على قيمة المشروبات أثناء جلوس الأول بالمقهى محل عمل الثاني، تطورت لمشاجره تعدى خلالها الثاني على الأول بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" وأحدث ما به من إصابات ولاذ بالفرار.



بسؤال المصاب قرر مضمون ما أسفر عنه الفحص وإتهم الثاني بالتعدي عليه وإحداث إصابته، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم في الواقعة "مطواة" والتحفظ عليه.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 9451 جنح قسم قليوب وتولت النيابة العامة التحقيق.