مصرع 7 إثر غرق قارب مهاجرين شرقي تركيا

لقي 7 أشخاص مصرعهم، إثر غرق قارب يقل مهاجرين في إحدى البحيرات شرقي تركيا.



وذكر مكتب حاكم إقليم (بدليس) التركي - في بيان نقلته شبكة (إيه بي سي) الأمريكية، اليوم الخميس - أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم فيما تم إنقاذ آخرين عقب انقلاب القارب، موضحا أن القارب غرق في بحيرة (وان) أثناء اقترابه من بلدة (أديلسيفاز).. حيث كان يقل مهاجرين من أفغانستان وباكستان وبنجلاديش.