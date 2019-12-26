تباين أداء مؤشرات الكويت بمستهل أخر تعاملات الأسبوع

تباينت المؤشرات الكويتية في مستهل جلسة اليوم الخميس، حيث تراجع المؤشران العام والأول بنسبة 0.11 % و0.22 % على التوالي، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.24 %.



وتصدر قطاع السلع الاستهلاكية التراجعات بالمستهل، بانخفاض نسبته 1.42 %، فيما تصدر قطاع العقارات الارتفاعات بنمو قدره 0.71 %.



وجاء سهم "تنظيف" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المدرجة بانخفاض نسبته 4.3 %، فيما تصدر سهم "التمدين العقارية" القائمة الخضراء مرتفعًا بنحو 8.9 %.



وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية في تلك الأثناء 38.41 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1210 صفقات حققت سيولة بقيمة 3.02 مليون دينار.



وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 245.41 ألف دينار، متراجعًا 0.12 %، بينما تصدر سهم "أجوان" نشاط الكميات بتداول 6.4 مليون سهم مرتفعًا 2.9 %.