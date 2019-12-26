إحالة 3 متهمين بسرقة المواطنين بالإكراه في السلام للجنايات

أمرت نيابة السلام، اليوم الخميس، بإحالة 3 متهمين بسرقة المواطنين بالإكراه والشروع في قتل شخصين، إلى محكمة الجنايات.





وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 5534 لسنة 2019، أن المتهمين "عبدالعظيم. ر"، "جميل. س"، و"عماد. و" عاطلين، أقروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه والشروع في قتل شخصين مستخدمين الأسلحة البيضاء، كما أقروا بسرقة 18 شخصًا تحت تهديد السلاح بالمناطق النائية في السلام والجبل الأصفر.



وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة السلام من مواطنين تفيد بتعرضهم للسرقة بالإكراه على يد 3 أشخاص، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات والتي أمرت بحبس المتهمين.