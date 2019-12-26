الأنبا إرساني يترأس مؤتمر عائلات إيبارشية هولندا

نظمت إيبارشية هولندا خلال إجازة أعياد الكريسماس، المؤتمر السنوي للعائلات، شارك فيه ما يقارب 300 من الآباء والأمهات والشباب والأطفال.



والتقى نيافة الأنبا أرساني أسقف الإيبارشية - خلال المؤتمر الذي استمر أربعة أيام - المشاركين فيه، بينما ألقى عدد من الآباء الكهنة مجموعة من المحاضرات حملت عناوين "محبة الله للإنسان"، "الله وحرية الإنسان"، و"فرح الإنسان في الرب".



كما تم إعداد برامج خاصة للعائلات ووالشباب والأطفال، إلى جانب أنشطة روحية وترفيهية على هامش برنامج المؤتمر.



