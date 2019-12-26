إصابة 8 فى انقلاب سيارة ببنى سويف

أصيب 8 أشخاص بينهم 4 أطفال، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة سوزوكى بالطريق الصحراوي الشرقى فى إتجاه القاهرة بدائرة محافظة بنى سويف.



وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم "وسام أحمد قرني 44 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، هند قرني أحمد 37 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ملك حسني محمد 14 سنة مصابة بجرح قطعي بالوجه 3 سم، يوسف حسني محمد 9 سنوات جروح وكدمات متفرقة بالجسم".



كما نقلت سيارات الإسعاف "بيان ابراهيم أحمد 3 سنوات مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، هاجر إبراهيم أحمد 13 سنة مصابة بجرح قطعي بالرجل اليسري، إبراهيم أحمد يحيي 38 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، حسني محمد عبد الله 45 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمون بمحافظة بني سويف".



تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية.