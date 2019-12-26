15 نصيحة لقيادة آمنة في الشبورة

قدّمت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء برئاسة اللواء علاء متولي مدير الإدارة، عدة نصائح لقائدي السيارات للسير بطريقة آمنة أثناء الشبورة المائية وعدم اتضاح الرؤية على الطرق.



1- أفضل نصيحة للوقاية من أخطار الشبورة هي تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية



2- اضئ جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت



3- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيًا بالنسبة للغير



4- افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها



5- يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به



6- استعمل مساحات المطر



7- استخدم آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك



8- عدم التوقف في منطقة الشبورة



9- في حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنيبها أقصى الجانب الأيمن وبعيدًا تمامًا عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار مع تثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر



10- الشبورة غالبًا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة



11- ضاعف مسافة الأمان بينك والسيارة التي أمامك



12- يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدًا بالخطوط البيضاء



13- عدم التخطي بسيارتك لسيارة أخرى



14- رجل المرور يؤدى عمله ليحقق الأمن والسلامة لك فاتبع نصائحه حتى تصل إلى أسرتك سالمًا



15- عند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000



وناشدت الإدارة، قائدي المركبات، ضرورة الالتزام بمعايير القيادة الآمنة، وتعليمات رجال المرور على الطرق والمحاور، وقواعد وقوانين المرور.