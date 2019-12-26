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رجال الإطفاء في أستراليا يسابقون الزمن لاحتواء حرائق الغابات

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:50 ص
جريدة الدستور
وكالات
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يسابق رجال الإطفاء الزمن في التلال الواقعة شرقي أديلايد في جنوب أستراليا، من أجل احتواء حرائق الغابات اليوم الخميس قبل بداية موجة حارة مطلع الأسبوع المقبل.

ويتوقع مكتب الأرصاد الجوية أن تزيد درجة الحرارة على 40 درجة مئوية قرب أديلايد من الجمعة حتى الاثنين، مع اقتراب موجة الحر شرقا عبر القارة.

ولا تزال الحرائق مشتعلة في نحو 25 ألف هكتار ودمرت بالفعل 87 منزلا وتسببت في وفاة شخص، وهي خارج نطاق السيطرة على بعد عشرة كيلومترات شرق ضواحي أديلايد على الرغم من جهود أكثر من 200 رجل إطفاء وسط فترة عطلة عيد الميلاد "كريسماس" وبداية العام الجديد.

وأجرى رجال الإطفاء، ومعظمهم من المتطوعين بلا أجور، عمليات إحراق استراتيجية على طول مناطق الحريق الشمالية.

وتم عمل خطوط احتواء حول الممتلكات التي لم تصل إليها النيران في المنطقة بالقرب من أديلايد.

ونبهت شرطة أستراليا الجنوبية السكان في تلال أديلايد إلى ضرورة مغادرة المنطقة، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تتسبب موجات الحرارة في عواصف رعدية جافة مع برق بدون سقوط أمطار.

ومن المتوقع أن تصل الموجة الحارة إلى نيو ساوث ويلز يوم الاثنين المقبل، ويستعد رجال الإطفاء لحرائق مهولة تشتعل مجددا في منطقة بلو ماونتنز التي تبعد ساعة بالسيارة عن سيدني.

ومن المتوقع أن تزداد الحرائق سوءا في فترة بعد الظهر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الأسبوع المقبل، كما يتوقع أن تصل درجاة الحرارة إلى 43 درجة مئوية وفقا للتنبؤات لغرب سيدني.

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