حظك اليوم.. برج الحوت الخميس 26 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الحوت قالت:



مهنيًا: لن تزعجك تأثيرات الكسوف من الجدي، على العكس فإن القمر الجديد من الجدي أيضًا يترك أثرًا في كل ما تفعله، ويكون توقيعك أي عقد مهمًا جدًا لك في مسيرتك المهنية وفي سجلك العملي.



عاطفيًا: كن متسامحًا مع الشريك ولا تتردد في تنفيذ بعض مطالبه، فهو لا يسألك الكثير ويحاول أن يريحك قدر المستطاع.



صحيًا: راهن على هذا اليوم، واحلم بإمكان تنفيذ بعض المشاريع الترفيهية أو المسلية أو تبنّي بعض الأفكار المتطوّرة صحيًا.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.



