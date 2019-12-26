تايوان تسجل 100 ألف إصابة بالأنفلونزا خلال أسبوع

سجلت تايوان تفشي مبكر للأنفلونزا الشتوية بإصابة أكثر من 100 ألف شخص بالفيروس خلال الأسبوع الماضي.



وذكرت السلطات الصحية في تايوان - في بيان اليوم الخميس - أن حالات الأنفلونزا المسجلة ارتفعت خلال الفترة بين يومي 15 و21 من الشهر الجاري بنسبة 6ر7% مقارنة بالأسبوع السابق عليه، موضحة أن تفشي الأنفلونزا هذا الشتاء بدأ مبكرا مقارنة مع ما كان عليه خلال العامين الماضيين.



وأضافت السلطات الصحية أن فيروس أنفلونزا (AH1N1) هو الأكثر شيوعا بين المصابين في (تايوان) حيث ينتشر بشكل كبير بين البالغين في منتصف العمر.



يشار إلى أن تايوان سجلت 2158 حالة خطيرة للأنفلونزا من شهر يناير حتى 21 ديسمبر الجاري، وهو المستوى الأعلى خلال الخمس سنوات الماضية.