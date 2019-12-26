رئيس تشيلي يعرب عن أسفه إزاء حريق "فالبارايسو"

أعرب الرئيس التشيلي سبستيان بنييرا عن أسفه العميق إزاء الحريق الذي اندلع في إحدى ضواحي مدينة فالبارايسو الساحلية.



وقال بنييرا - في تغريدة على حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم الخميس - "إننا نأسف بشدة إزاء الحريق الذي أثر على العديد من العائلات في فالبارايسو وخاصة عشية أعياد الميلاد"، مشيرا إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل من أجل مساعدة العائلات المتضررة جراء هذا الحريق والبدء في أعمال إعادة الأعمار.



ومن جانبه، أكد وزير داخلية تشيلي جونزالو بلوميل - في تغريدة على موقع (تويتر) - أن السلطات تبذل جهودها من أجل التحقيق في أسباب اندلاع الحريق، مشيرا إلى أنه لن يتم التسامح مع من يثبت مسئوليته عنه.



وأضاف بلوميل أنه تم إحراز تقدم في جهود السيطرة على الحريق إلا أنه تسبب في تدمير أكثر من 200 منزل.



يذكر أن فالبارايسو ذات شعبية بين السائحين في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، كما تشتهر بمنازلها الخشبية الزاهية الألوان.