حظك اليوم.. برج الجدي الخميس 26 ديسمبر 2019

دمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الجدي قالت:



مهنيًا: يدعمك القمر الجديد من برجك ويقدم لك الانتصار، فتقوم بنشاط كبير هذا اليوم على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات والخبرات، وتقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء.



عاطفيًا: تبدو أنانيًا بعض الشيء، ولا تريد الخير للشريك، لا تفكر في أي مشروع وانتظر الأيام المقبلة لترى ما ستؤول إليه الأوضاع.



صحيًا: حبك المفرط للطعام يؤدي إلى زيادة في الوزن يتطلب التخلص منها حمية قاسية.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

