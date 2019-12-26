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عالم

إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا حافلة سقطت في نهر لـ 35 قتيلا

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:51 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ارتفعت حصيلة ضحايا حادث سقوط حافلة في نهر بمقاطعة سومطرة الجنوبية في إندونيسيا إلى 35 قتيلا على الأقل.

وذكرت القنوات الرسمية اليوم الخميس أن فرق الاغاثة تمكنت من انتشال 7 جثامين الليلة الماضية، بينما تواصل لليوم الثالث على التوالي جهود البحث عن مزيد من الضحايا.

ووفقا لسجلات الشركة المشغلة للحافلة، فإنها غادرت مقاطعة (بنجكولو) وعلى متنها 27 شخصا، إلا أن بعض الناجين أكدوا للشرطة أن الحافلة كانت تقل نحو 50 شخصا وقت وقوع الحادث.

وتعد حوادث المرور شائعة الحدوث في اندونيسيا، بسبب تردي حالة المركبات والرعونة في القيادة وعدم اتباع قواعد المرور.

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