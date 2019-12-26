إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر لعدم استقرار الطقس

قررت سلطات الطيران المدني، اليوم الخميس، إلغاء جميع رحلات البالون الطائر، لعدم استقرار حالة الطقس، ووجود تيارات هوائية للناحية الشرقية.



وقال مصدر مطلع لـ"الدستور" إن نحو 600 سائح وسائحة كانوا يستعدون لتجربة سياحة البالون، إلا إنه قبيل الإقلاع قررت سلطات المدني، والمسئول عن مطار البالون عدم السماح بالتحليق، وذلك بسبب وجود تيارات هوائية قوية، يمكن أن تشكل خطرًا على البالون.



وأضاف أن الشركات السياحية العاملة في مجال البالون استجابت للقرار، وامتنعت عن الطيران، وذلك بعدما قامت سلطات مطار البالون بإجراء عملية إقلاع تجريبية، لتكتشف وجود تيارات هوائية من الناحية الشرقية.



يشار إلى محافظة الأقصر، شهدت أمس الأربعاء، هبوط 15 "بالون" بمناطق المدامود والعشي والصعايدة، شمال محافظة الأقصر، عقب انتهاء الوقت المحدد للرحلة، وذلك بسبب عدم السماح للبالونات بالهبوط من الناحية الشرقية للنيل لوجود ممرات هوائية للطائرات.