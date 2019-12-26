حظك اليوم.. برج الميزان الخميس 26 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الميزان قالت:



مهنيًا: القمر الجديد والكسوف يؤثران عليك بشكل مباشر ما يجعلك تنزعج من بعض التصرّفات الطائشة، وتجد أن هنالك شخصاً ما يحاول العرقلة أو وضع بعض العواقب أمامك.



عاطفيًا: تستعيد حماستك وتتمتع بسرعة بديهة وقدرة على الاستيعاب وتحليل الأمور بذكاء حاد.



صحيًا: استرخ ولا تكثر من المشاريع والتحركات المهمّة وحاول أن ترتاح قدر المستطاع .



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

