حظك اليوم.. برج العذراء الخميس 26 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج العذراء قالت:



مهنيًا: وجود القمر الجديد إلى جانب الكواكب في برج الجدي الصديق، يجعلك تتمتع بحيوية كبيرة للإقبال على العمل، والانفتاح على الناس، والقيام بالمبادرات والمساعي من دون تقاعس أو تردّد.



عاطفيًا: تكون قادراً على فرض آرائك وقناعاتك على الشريك، ويقنعك بدوره بما يدور في خَلَده.



صحيًا: تستعيد عافيتك ونشاطك بعد فترة من الإرهاق وتتخلّص من عوامل الضعف النفسي .



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

