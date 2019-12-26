حظك اليوم.. برج السرطان الخميس 26 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج السرطان قالت:



مهنيًا: القمر الجديد في الجدي المواجه لبرجك بالتغيير المفاجئ في عملك قد يؤثر في معنوياتك، ويشير إلى بعض السلبية حولك، لكن ثمة ما يشير أيضاً إلى جديد آت اليك.



عاطفيًا: تناقش اليوم الكثير من القضايا المهمة بشأن مستقبل علاقتك بالحبيب وتتوصلان إلى نتائج مرضية.



صحياً: المشكلات المتواصلة تعكّر صفو حياتك وتبقيك في حال من التوتر والعصبية.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

