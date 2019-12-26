كريمات تفتيح البشرة تسبب التسمم

حذرت دراسة حديثة من أن غالبية كريمات تفتيح البشرة تحتوى على زئبق سام يؤدي إلى الإصابة بأضرار كبيرة في الجهاز العصبي المركزي.



تحتوي كريمات التفتيح التى تحتوي على شكل من الزئبق العضوي يسمى (methylmercury)، تسبب تسمم ميثيل الزئبق المعروفة فى الولايات المتحدة منذ ما يقرب من 50 عاما.



وقال الدكتور "بول بلان "، أستاذ علم السموم فى كلية الطب جامعة "كاليفورنيا": "في حال استخدام المريض منتجًا لتفتيح البشرة يحتوي على زئبق عضوي يمكن أن يتسبب في "أضرار جسيمة" للجهاز العصبي المركزي الذي قد يتفاقم بعد انتهاء الاستخدام.



وأظهرت الدراسة الحالية أن مستخدمي كريمات التفتيح قد يعانون من آثار جانبية مثل عدم وضوح الرؤية "الرؤية الضبابية"، والمشي غير المتزن فضلا عن تأثيرات سلبية على الجهاز العصبي.