قتلى وجرحى في تبادل لإطلاق النار على الحدود بين الهند وباكستان

قتل جنود باكستانيون وهنود اليوم الخميس في تبادل لإطلاق النار عبر الحدود بين الجانبين.



وأعلن جهاز العلاقات العامة التابع للجيش الباكستاني أن جنديين تابعين له قتلا وجرح آخر في قصف هندي عبر خط السيطرة الفاصل بين الجانبين، مؤكدا أن الجيش الباكستاني قتل ثلاثة جنود هنود أثناء الرد على إطلاق النار.



وفي غضون ذلك ذكرت محطة "تايمز ناو" التلفزيونية الهندية أن جنديا هنديا ومدنيا قتلا في قصف باكستاني عبر الحدود، مضيفا أن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا وتضررت عشرة منازل جراء القصف باكستاني.



وتبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن بدء إطلاق النار.