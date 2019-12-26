انهيار منزلين بسبب هبوط أرضي في أبنوب بأسيوط

انهار منزلان، صباح اليوم الخميس، بقرية كوم أبو شيل دائرة مركز أبنوب، بسبب هبوس أرضي دون وقوع خسائر في الارواح.



كان قد تلقي اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مركز شرطة أبنوب يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية كوم أبو شيل بانهيار منزلين.



وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية وقوات الشرطة وبالفحص تببن انهيار منزلين ملك الحاج "ع. ح" ومنزل "ح. م" بمنطقة شارع الهواشم بقرية كوم أبو شيل دائرة مركز أبنوب دون حدوث أي إصابات وبالفحص والمعاينة وسؤال الجيران والمتضررين تبين أن انهيار المنازل جاء بسبب هبوط أرضى وجاري العمل علي التحقق من السبب.



هذا وقد تم فرض كردون أمني حول المنازل المتضررة وأمر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتوجيه فريق هندسي من الإدارة الهندسية بمركز أبنوب إلى المنازل، لمعرفة أسباب الانهيار ومتابعة حالة المنازل المجاورة.



وعلى الفور، انتقلت إلى مكان البلاغ وكيل وزارة التضامن، لصرف الإعانات العاجلة والبطاطين وصرف مساعدات مادية وعينية عاجلة لتلك الأسر مراعاة لظروفهم وتم إخلاء المنازل من السكان حفاظًا على أرواحهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى نقل الأسر متضررة إلى وحدات سكنية بمساكن الأسر الأولى بالرعاية التابعة لمركز أبنوب.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة لتباشر التحقيقات.