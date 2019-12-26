مع تحذيرات الأرصاد.. المرور تنشر سيارات إغاثة على الطرق الصحراوية

ذكرت الإدارة العامة للمرور، أنه تم نشر سيارات الإغاثة على الطريق الإقليمي والدائري لا سيما الطرق الصحراوية؛ تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد بموجة أمطار ورياح مثيرة للأتربة، للتدخل حال تعطل أي مركبة أو وقوع حوادث، إضافة لنشر عدد من الأوناش.



وأوضحت الإدارة دور سيارة الإغاثة، والذي يتلخص في التدخل في حالات الأعطال البسيطة للمركبات، كأعطال الكاوتش وغيرها، ومساعدة قائد السيارة في حلها، وفي حالة الأعطال التي يصعب إصلاحها بنفس مكان عطل المركبة؛ يتم تأمين المركبة حتى وصول ونش تابع لمالكها لسحبها من الطريق، أو الدفع بأحد أوناش الإدارة لنقلها إلى أقرب مكان للصيانة.



وأشارت إلى أنه يمكن لقائد المركبة الاتصال على 01221110000 حال تعرضه لأي مكروه، لافتة إلى أن الطريق كله مراقب بالرادار؛ لرصد السرعات الزائدة وتحرير المخالفات.



وتؤمِّن الإدارة العامة للمرور، الطرق الصحراوية؛ عبر مراقبتها بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة، مع تكثيف انتشار الحملات المتحركة من الرادار لمنع السرعات الزائدة، إلى جانب التنسيق مع مختلف مديريات الأمن لنشر أقوال لملاحظة الحالة والسهر على تحقيق الانضباط على امتداد الطرق.