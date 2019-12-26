فتح باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019.وأتاحت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوزارة، التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2018.ويمكن للطالب التسجيل من خلال (كود الطالب وكلمة السر) التي يحصل عليهم من خلال المدرسة المقيد عليها.وأهابت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمديري مدارس الثانوي العام بتقديم الإرشاد والدعم الفني للطلاب لتسجيل الاستمارة الإلكترونية بصورة صحيحة.للتسجيل